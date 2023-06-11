"Реал" может купить чемпиона мира-2022

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Интера” и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, “Реал” пока что рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за “Интер” 57 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.