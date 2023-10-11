Реал Мадрид заинтересовался голкипером Порту

Реал Мадрид хочет подписать вратаря Порту Диого Кошту, сообщает Gol Digital.

По информации источников, Кепа Аррисабалага своей игрой не убедил, что способен заменить Куртуа. Скорее всего, испанский вратарь покинет клуб после окончания срока аренды. Также летом следующего года может уйти и украинский вратарь Андрей Лунин, так как у него закончится контракт с "королевскими".

В "Реале" понимают, что на трансфер Кошты придется потратить значительную сумму. Диого является воспитанником скромного клуба "Повоа". Он выступал за детские команды этого клуба до 2011 года. В 2011 году Диого перешел в академию "Порту" и прошел через юношеские и молодежные команды "драконов".

Напомним, что в августе Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за этой травмы он может пропустить всё сезон. В августе 2018 года "Реал Мадрид" официально объявил о заключении контракта. Куртуа подписал шестилетний контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год.

За свой период в составе "королевских" Куртуа выиграл Лигу Чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА, клубный Чемпионат Мира и многое другое.