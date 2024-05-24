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Реал Мадрид - Реал Бетис: когда и где смотреть онлайн матч Ла Лиги

Новости футбола Вчера, 16:34
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Реал Мадрид - Реал Бетис: когда и где смотреть онлайн матч Ла Лиги Фото: x.com/realmadrid / Автор неизвестен

В матче заключительного, 38 тура, Ла Лиги Реал Мадрид на домашнем стадионе сыграет против Реала Бетис. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту игру.

Реал Мадрид уже гарантировал себе чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги. Команда из Мадрида показала очень хорошие результаты, после 37 туров в активе коллектива Карло Анчелотти 94 очка. Они на 12 баллов опережают ближайшего преследователя - Барселону. В последних пяти матчах Сливочные одержали четыре победы, а в предыдущем туре сыграли в очень результативную ничью с Вильяреалом 4:4. Кроме этого, Реал дошел до финала Лиги Чемпионов УЕФА, где на следующей неделе на Уэмбли сыграет против Боруссии Дортмунд.

Бетис также уже решил все вопросы на этот сезон. Сейчас команда Пелегрини на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Эта позиция гарантирует команде участие в еврокубках на следующий сезон. После 37 матчей у Бетиса 56 очков, они на четыре балла опережают ближайшего преследователя. Тем не менее, они и на четыре пункта уступают шестой команде лиги, таким образом, Бетис уже гарантированно занял седьмую строчку. Если говорить об игровой форме, то в крайних пяти играх Бетис одержал две победы, дважды сыграл вничью, но потерпел поражение как раз в предыдущем туре от Реал Сосьедад 0:2.

Матч 38 тура Ла Лиги между Реал Мадридом и Бетисом состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport
  • Грузия - Silk Sport HD 1
  • Израиль - One Sport
  • Казахстан - Setanta Sports
  • Кыргызстан - Setanta Sports
  • Латвия - Go3 Sport
  • Литва - Go3 Sport
  • Молдова - Setanta Sports
  • Польша - Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports
  • Туркменистан - Setanta Sports
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - Setanta Sports
  • Эстония - Go3 Sport
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