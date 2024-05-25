Реал заплатит всего €1,5 млн за нападающего, который забил за сезон 18 голов

Летом Реал Мадрид значительно усилит свою линию нападения. Ожидаются два трансфера от чемпионов Испании. Килиан Мбаппе и Эндрик Фелипе прибудут в команду. Но несмотря на это, Лос Бланкос не планирует расставаться с Хоселу Мато.

Прошлым летом Реал Мадрид вызвал удивление многих, когда Хоселу был их единственным нападающим, подписавшим контракт, несмотря на уход Карима Бензема в Аль-Иттихад.

Но несмотря на то, что Хоселу не всегда выходит в стартовом составе, он провел отличный сезон и забил восемнадцать голов во всех турнирах. В том числе он оформил дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии Мюнхен, которые подарили его команде путёвку в финал.

Согласно даннымSkyGermany, Реал уже активировал опцию выкупа Хоселу у Эспаньола за жалкие€1,5 млн. Эта сумма поможет Эспаньолу справится с финансовыми проблемами, которые могут усилится, если клуб не сможет вернутся в Ла Лигу. В любом случае, Реал Мадрид за достаточно небольшую сумму заполучил нападающего, на которого они смогут рассчитывать еще один сезон.