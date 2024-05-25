Реал Мадрид может продать свою звезду в клуб АПЛ за круглую сумму
Новости футбола Сегодня, 12:18Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Вингер Реала Мадрида Родриго Гоес попал в сферу интересов сразу трех клубов английской Премьер-лиги.
По информации портала Todo Fichajes, футболистом сборной Бразилии заинтересовались Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и лондонский Арсенал. “Королевский клуб” готов рассмотреть предложения по игроку начиная от 100 миллионов евро.
В этом сезоне 23-летний Родриго забил 17 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.
В 2019 году Реал заплатил за переход игрока бразильскому Сантосу 45 млн евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 млн. Контракт Родриго с “бланкос” истекает в июне 2028 года. В ноябре стороны продлили сотрудничество.
Ранее сообщалось, что “Королевский клуб” заплатит всего €1,5 млн за результативного нападающего.
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