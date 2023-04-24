"Реал" летом расстанется с опытным нападающим
Новости футбола Сегодня, 08:15
Фото: инстаграм Мариано Диаса/Автор неизвестен
Нападающий мадридского “Реала” Мариано Диас покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Мариано Диас в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство королевского клуба приняло решение не продлевать с форвардом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Диас провел за “Реал” восемь матчей во всех турнирах, отыграв в сумме 57 минут. Не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.
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