"Реал" летом расстанется с одним из звездных ветеранов

Мадридский “Реал” летом собирается расстаться с одним из легендарных футболистов, сообщает журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito.

По сведениям источника, королевский клуб может расстаться с полузащитниками Лукой Модричем или Тони Кроосом, а также нападающим Каримом Бензема. Контракты всех игроков истекают следующим летом.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел 16 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 37-летнего Модрича пять забитых мячей и две голевые передачи в 22 поединках. 33-летний Кроос сыграл 22 матча, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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