"Реал" летом расстанется с одним из звездных ветеранов
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Тони Крооса/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” летом собирается расстаться с одним из легендарных футболистов, сообщает журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito.
По сведениям источника, королевский клуб может расстаться с полузащитниками Лукой Модричем или Тони Кроосом, а также нападающим Каримом Бензема. Контракты всех игроков истекают следующим летом.
В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел 16 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 37-летнего Модрича пять забитых мячей и две голевые передачи в 22 поединках. 33-летний Кроос сыграл 22 матча, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Не пропустите: Стало известно, как Шакира узнала об измене Пике.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом"
Новости футбола Сегодня, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе
Новости футбола Сегодня, 14:14 ПСЖ с хоккейным счетом победил команду Роналду
Новости футбола Сегодня, 12:30 "Бавария" купила опытного вратаря
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 "Ювентус" победил клуб Берлускони в Кубке Италии Новости футбола Сегодня, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:58 "Манчестер Сити" совершил суперкамбэк в матче с "Тоттенхэмом" Новости футбола Сегодня, 16:35 Талант Дортмунда Мукоко принял решение по своему будущему Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник "Марселя" Байи серьезно наказан в Лиге 1. Он сломал ребра сопернику Новости футбола Сегодня, 15:56 "Барселона" одержала разгромную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:42 Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе Новости футбола Сегодня, 15:30 Воспитанник "Тоттенхэма" трагически погиб в США Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ноттингем Форест" договорится о переходе форварда "Ньюкасла" Новости футбола Сегодня, 14:55 Менхенгладбахская "Боруссия" купила нового вратаря на место Зоммера, ушедшего в "Баварию"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт