"Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро

Мадридский “Реал” договорился о покупке полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Королевский клуб заплатит за 19-летнего футболиста 103 миллиона евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 30 процентов за счет бонусов. В ближайшее время хавбек подпишет с “Реалом” шестилетний контракт.

Беллингем перешел в “Боруссию” летом 2020 года из “Бирмингема”. Дортмундцы заплатили за игрока 25 миллионов евро. Всего он провел за клуб 132 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.