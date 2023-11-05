Реал и Райо Вальекано голов не забивали. В Ла Лиге сенсационный лидер

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в испанской Ла Лиге встречались Реал и Райо Вальекано. Поединок между двумя мадридскими командами прошел в рамках 12-го тура.

На правах хозяев Реал завладел инициативой и создал достаточно моментов для взятия ворот, однако в первом тайме зрители голов не увидели.

Во втором тайме подопечные Анчелотти продолжали атаковать и создавать остроту у ворот гостей, однако оборона Райо отбивала все атаки хозяев.

На победу Реал точно наиграл, но фортуна сегодня отвернулась от мадридского клуба.

Реал Мадрид — Райо Вальекано — 0:0

Жирона после этого тура единолично возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.

Райо в следующем туре сыграет дома с Жироной, а Реал в Мадриде примет Валенсию.