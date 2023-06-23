"Реал" и ПСЖ все еще не могут договориться о трансфере Мбаппе

“Реал” пока еще не договорился с ПСЖ о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По данным COPE, “сливочные” вряд ли согласятся потратить 250 миллионов евро за футболиста и ждут более благоприятного момента для начала переговоров.

Ранее сообщалось, что “Реал” готов заплатить за игрока 200 миллионов + 50 миллионов евро в виде бонусов. Сейчас стало известно, что таких договоренностей между клубами нет.

Мбаппе недавно решил не продлевать свой контракт с ПСЖ до 2025 года, после чего в клубе решили продать футболиста.