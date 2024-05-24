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Реал и Панатинаикос сыграют в финале Евролиги 2024. Мадрид в третий раз подряд выходит в финал

Новости баскетбола Вчера, 17:18
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Реал и Панатинаикос сыграют в финале Евролиги 2024. Мадрид в третий раз подряд выходит в финал Фото: euroleaguebasketball.net / Автор неизвестен

В Берлине в течение вечера пятницы, 24 мая, по среднеевропейскому времени состоялись полуфинальные матчи баскетбольной Евролиги сезона 2023/2024.

Панатинаикос с первых секунд лидировал в счете в матче против Фенербахче и ни разу не отдал преимущество. В определенный период клуб из Стамбула приближался на расстояние в 1-2 очка, но даже сравнять счет ни разу не смог: Панатинаикос впервые с 2011 года выходит в финал Евролиги.

Любопытно, что Панатинаикос 7 раз играл в решающем матче этого турнира и выиграл шесть из них.

Во втором полуфинале встречались Реал Мадрид и Олимпиакос. На этот раз представитель Греции проигрывал весь матч. Под конец второй четверти преимущество Реала составляло 25 очков. Все оставшееся до конца матча время шло в попытках Олимпиакоса восстановить паритет. Однако догнать Реал в итоге не удалось.

Для Реала это будет 21-й финал Евролиги. 11 из них “королевский клуб” выиграл. Последняя победа была в прошлом сезоне. Таким образом, Реал Мадрид впервые с 1967-1968 годов может выиграть два подряд титула Евролиги.

Матч за третье место и финал Евролиги состоятся в воскресенье, 26 мая. В 16:00 по среднеевропейскому времени сыграют Фенербахче и Панатинаикос в матче за “бронзу”. В 19:00 СЕТ начнется финал Реал Мадрид - Панатинаикос.

Евролига. Полуфиналы
Панатинаикос - Фенербахче 73:57
Реал Мадрид - Олимпиакос 87:76

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