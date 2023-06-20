"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Интера"

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику "Интера" и сборной Италии Федерико Димарко, сообщает The Independent.

По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра итальянца нравится главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу. “Реал” также заинтересован в усилении позиции левого защитника.

В нынешнем сезоне 25-летний Димарко провел за “Интер” 50 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.