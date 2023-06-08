"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за защитника сборной Хорватии

"Реал" и “Манчестер Сити” проявляют интерес к защитнику “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает 90min.

По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Челси” решил отказаться от дальнейшей борьбы за игрока. Сумма отступных в контракте хорвата составляет 115 миллионов евро, но немецкий клуб может продать его дешевле.

В нынешнем сезоне 21-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 41 матч во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.