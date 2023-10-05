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Реал и Барселона ведут борьбу за лидера Баварии

Новости футбола Сегодня, 06:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Реал и Барселона ведут борьбу за лидера Баварии Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен

По информации Bild, полузащитник "Баварии" Лерой Сане может сменить клуб уже в ближайшее время.

Источник отмечает, что звездный немецкий вингер может продолжить свою карьеру в Ла Лиге.

В чемпионате Испании интерес к 27-летнему немцу проявляют "Барселона" и "Реал Мадрид". При этом источник заверяет, что Сане не обсуждал вопрос своего будущего с клубом из Мюнхена.

Сане перебрался в "Баварию" из "Манчестер Сити" в июле 2020 года, тогда за него заплатили почти 50 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, сейчас футболист оценивается в 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок сборной Германии провел 44 матча во всех турнирах за мюнхенскую команду. В общей сложности он забил 14 голов и сделал 10 голевых передач. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 10 матчей и забил 6 голов.

Вместе с “Баварией” он трижды становился победителем чемпионата Германии, два раза выигрывал Суперкубок Германии, а также по разу клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне "Бавария" идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Германии после шести туров.

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