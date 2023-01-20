"Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.

“Реал” на своем поле встретится с “Атлетико”, “Барселона” дома сыграет с “Реалом Сосьедад”.

Все пары 1/4 финала Кубка Испании выглядят так:

“Реал” – “Атлетико”

“Барселона” – “Реал Сосьедад”

“Осасуна” – “Севилья”

“Валенсия” – “Атлетик”.

Матчи состоятся 24-26 января.

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