"Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

На данной стадии в борьбу вступят “Реал” и “Барселона". Мадридцы сыграют с “Касереньо” (4 дивизион), каталонцы встретятся с “Интерсити” (3 дивизион).

Полностью итоги жеребьевки выглядят так:

“Касереньо” - “Реал”

“Интерсити” - “Барселона”

“Линарес" - “Севилья”

“Сеута” - “Эльче”

“Алавес” - “Ваяльядолид”

“Леванте” - “Хетафе”

“Овьедо” - “Атлетико”

“Картахена” - “Вильярреал”

“Спортинг” - “Райо Вальекано”

“Эспаньол” - “Сельта”

“Ибица” - “Бетис”

“Ла Нусия” - “Валенсия”

“Логроньес” - “Реал Сосьедад”

“Элденсе” - “Атлетик”

“Понтеведра” - “Мальорка”

“Химнастик” - “Осасуна”

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