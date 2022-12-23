"Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании
Новости футбола Сегодня, 15:15
Кубок Испании
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.
На данной стадии в борьбу вступят “Реал” и “Барселона". Мадридцы сыграют с “Касереньо” (4 дивизион), каталонцы встретятся с “Интерсити” (3 дивизион).
Полностью итоги жеребьевки выглядят так:
“Касереньо” - “Реал”
“Интерсити” - “Барселона”
“Линарес" - “Севилья”
“Сеута” - “Эльче”
“Алавес” - “Ваяльядолид”
“Леванте” - “Хетафе”
“Овьедо” - “Атлетико”
“Картахена” - “Вильярреал”
“Спортинг” - “Райо Вальекано”
“Эспаньол” - “Сельта”
“Ибица” - “Бетис”
“Ла Нусия” - “Валенсия”
“Логроньес” - “Реал Сосьедад”
“Элденсе” - “Атлетик”
“Понтеведра” - “Мальорка”
“Химнастик” - “Осасуна”
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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