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"Реал" и "Барселона" поборются за "нового Месси"

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Джанлуки Престианни/Автор неизвестен Фото: инстаграм Джанлуки Престианни/Автор неизвестен

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к 16-летнему форварду “Велес Сарсфилд” Джанлуке Престианни, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанские клубы на протяжении некоторого времени следят за футболистом, которого уже называют “новым Месси”. Стоит отметить, что у игрока есть итальянский паспорт, поэтому он не будет занимать в заявке команды слот для футболиста без паспорта Европейского союза.

Престианни в нынешнем сезоне провел за “Велес Сарсфилд” шесть матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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