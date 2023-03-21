"Реал" хочет продлить контракт с молодым талантом

Согласно информации из Daily Mail, “Реал” и Эдуардо Камавинга обсуждают возможность продления контракта.

Источник ссылается на The Athletic, который сообщает, что стороны уже начали переговоры.

По данным издания, мадридский клуб хочет включить в новое соглашение пункт о сумме отступных в размере 1 миллиарда евро.

Напомним, что действующий контракт французского игрока действует до 2027 года.