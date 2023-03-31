"Реал" хочет получить Мбаппе бесплатно

Мадридский “Реал” планирует подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Француз может перебраться в испанский клуб на правах свободного агента летом 2024 года.

Как сообщает издание AS, в ближайшее трансферное окно “Реал” не будет начинать переговоры по трансферу.

Сам Мбаппе уже говорил о своем желании е перейти в “королевский клуб”.

По условиям его контракта с ПСЖ, он сможет бесплатно сменить команду в 2024 году, если не продлит соглашение летом 2023 года.