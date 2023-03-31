"Реал" хочет получить Мбаппе бесплатно
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” планирует подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Француз может перебраться в испанский клуб на правах свободного агента летом 2024 года.
Как сообщает издание AS, в ближайшее трансферное окно “Реал” не будет начинать переговоры по трансферу.
Сам Мбаппе уже говорил о своем желании е перейти в “королевский клуб”.
По условиям его контракта с ПСЖ, он сможет бесплатно сменить команду в 2024 году, если не продлит соглашение летом 2023 года.
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