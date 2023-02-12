"Реал" хочет переманить нападающего "Ливерпуля"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, испанский клуб может подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. В составе королевского клуба бразилец может стать преемником ветерана команды Карима Бензема. Впрочем, “Ливерпуль” надеется сохранить форварда и ведет с ним переговоры о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.