"Реал" хочет купить звезду ЧМ-2022

Мадридский “Реал” проявляет интерес к марокканскому вратарю “Севильи” Яссину Буну, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в зимнее трансферное окно. В составе “Реала” Буну может заменить украинца Андрея Лунина, которого клуб планирует отдать в аренду. Проблемой может стать трансферная стоимость марокканца, за которого севильцы хотят получить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Буну провел за “Севилью” и сборную Марокко 24 матча во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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