"Реал" хочет купить вингера "Вильярреала"

23-летний вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе попал в поле зрения “Реала”.

В очередном матче Ла Лиги против "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу" он забил два гола, чем помог "Жёлтой субмарине" одержать победу со счетом 3:2.

По данным издания Marca, в этот же день президент "Реала" Флорентино Перес обсудил возможный трансфер Чуквуезе с руководством "Вильярреала". Действующий контракт нигерийского игрока рассчитан до 2024 года.

Чуквуезе забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 40 матчах текущего сезона.