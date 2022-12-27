"Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к канадскому защитнику мюнхенской “Баварии” Альфонсо Дэвису, сообщает Bild.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летом 2024 года, так как его контракт с мюнхенцами действует до лета 2025 года. Таким образом, мадридцы надеются заполучить игрока по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” и сборную Канады 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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