"Реал" хочет купить нападающего сборной Нигерии

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Вильярреала" и сборной Нигерии Сэмюэлу Чуквуэзе, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 80 миллионов евро. Впрочем, “подводники” могут продать нигерийца за 40 миллионов евро, так как его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Чуквуэзе провел за “Вильярреал” 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.