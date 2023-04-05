"Реал" хочет купить нападающего сборной Франции

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло Муани, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как немецкий клуб требует за него не менее 100 миллионов евро. Форвардом также интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло Муани провел за “Айнтрахт” 37 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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