"Реал" хочет купить нападающего дортмундской "Боруссии"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кариму Адейеми, сообщает Bild.

По сведениям источника, королевский клуб хочет купить быстрого форварда, а Адейеми подходит под эти критерии. Впрочем, приобрести футболиста будет сложно, так как немецкий клуб хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Адейеми провел за “Боруссию” 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.