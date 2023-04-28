"Реал" хочет избавиться от французского футболиста

По информации Cadena SER, мадридский "Реал" планирует продать своего левого защитника Ферлана Менди летом.

Защитник, перешедший в клуб в 2019 году, пропустил свыше 60 матчей из-за травм.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" заинтересован в приобретении Менди.

"Реал" готов продать футболиста, если получит удовлетворительную компенсацию. Менди находится на восстановлении после травмы, а на его счету один ассист в текущем сезоне чемпионата Испании.