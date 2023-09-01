Реал - Хетафе: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги

Реал - единственный клуб текущего чемпионата Испании, который одержал три победы в трёх матчах. На данный момент “королевский клуб” единственный, кто ещё не потерял ни одного очка в Ла Лиге. Его соперник - Хетафе - идёт одиннадцатым с одной победой ничьей и поражением. Примечательно, что на счету Хетафе всего один гол: это худший показатель сезона.

Матч между Реалом и Хетафе состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Начало матча в 16:15 по центральноевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру.