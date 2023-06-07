"Реал" готовится к перестройке своего состава.

На днях стало известно об уходе из команды Карима Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диаса и Эдена Азара.

В клубе заявили, что всем, кто желает покинуть “Реал”, будет предоставлена такая возможность.

В то же время "Реал" планирует укрепить свой состав, подписав нового центрального нападающего.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании.