"Реал" готовит последнее предложение по Кейну
Новости футбола Сегодня, 03:17
Фото: твиттер Тоттенхэма
Руководство мадридского “Реала” хочет сделать последнее предложение относительно трансфера английского нападающего “Тоттенхэма” Гарри Кейна.
Источник пишет, что “королевский” клуб отказывается платить за футболиста больше 100 миллионов евро.
Если же “шпоры” не согласятся, то сделка не состоится.
Напомним, что “Реал” ищет замену Карима Бензема, который перебрался в Саудовскую Аравию.
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