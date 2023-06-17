"Реал" готовит последнее предложение по Кейну

Руководство мадридского “Реала” хочет сделать последнее предложение относительно трансфера английского нападающего “Тоттенхэма” Гарри Кейна.

Источник пишет, что “королевский” клуб отказывается платить за футболиста больше 100 миллионов евро.

Если же “шпоры” не согласятся, то сделка не состоится.

Напомним, что “Реал” ищет замену Карима Бензема, который перебрался в Саудовскую Аравию.