"Реал" готовит 220 миллионов на трансфер Мбаппе

“Реал” не оставляет надежд подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Уже летом за француза “сливочные” готовы предложить 220 млн евро, о чем сообщает Abc.es.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что француз перейдет в мадридский клуб. Была информация. что он даже договорился о контракте с “Реалом”.

Теперь же источник пишет, что настрой Мбаппе на переход в “Реал” не является таким очевидным.

В текущем сезоне 24-летний игрок сборной Франции провел за клуб 29 матчей, в которых отметился 29 забитыми мячами и семью результативными передачами.