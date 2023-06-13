"Реал" готов заплатить огромную сумму за Мбаппе

Мадридский “Реал” хочет купить нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, королевский клуб готов потратить на трансфер француза до 200 миллионов евро. При этом парижане готовы продать форварда за 150 миллионов евро в любой клуб, но только не в “Реал”.

Напомним, что Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2024 года. Таким образом, через год он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.