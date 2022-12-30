"Реал" готов заплатить более 100 млн евро за лидера сборной Англии

Мадридский “Реал” хочет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает ESPN.

По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста более 100 миллионов евро. Мадридцы надеются оформить трансфер игрока следующим летом. При этом англичанином также интересуются “Челси”, “Ливерпуль”, ПСЖ, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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