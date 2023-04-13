"Реал" готов заплатить 50 млн евро за защитника "Челси"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” и сборной Англии Рису Джеймсу, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “аристократы” не хотят с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс провел за “Челси” 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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