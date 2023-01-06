"Реал" готов заплатить 120 млн евро за хорватского защитника
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Йошко Гвардиола/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” хочет купить защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.
По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Мадридцы предложили выплатить данную сумму двумя платежами, а также увеличить ее за счет бонусов. Таким образом, “Реал” надеется выиграть борьбу за хорвата, которым также интересуются “Челси” и “Манчестер Сити”.
В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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