"Реал" готов заплатить 120 млн евро за английского суперталанта

Мадридский “Реал" может купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема за 120 миллионов евро, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба уверено, что им удастся приобрести футболиста, хотя им таке интересуются ПСЖ, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”. Представители “Реала” регулярно беседуют с игроком и рассказывают ему о проекте.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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