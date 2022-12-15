"Реал" готов заплатить 10 млн евро за игрока "Шахтера"

Мадридский “Реал” собирается выкупить трансфер бразильского защитника донецкого “Шахтера” Винисиуса Тобиаса, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб готов активировать опцию о выкупе игрока за 10 миллионов евро.

18-летний Винисиус Тобиас выступает за “Реал” на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за молодежную команду мадридцев 18 матчей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с “Шахтером” действует до лета 2026 года.

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