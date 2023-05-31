"Реал" готов включить одного игрока в сделку по трансферу Кейна

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейну, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением англичанина в летнее трансферное окно и может включить в сделку французского защитника Ферлана Менди. При этом, “Реал” попытается купить Кейна только в том случае, если команду покинет французский нападающий Карим Бензема, который получил огромное предложение из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. 27-летний Менди отдал один голевой пас в 28 поединках за “Реал”.

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