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"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена

Новости футбола Сегодня, 14:55
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” хочет продать украинского вратаря Андрея Лунина в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб намерен получить за украинца восемь миллионов евро. Причиной возможной продажи является тот факт, что тренерский штаб испанского клуба под руководством Карло Анчелотти недоволен игрой украинца, а также его отношением к работе на тренировках. При этом Лунин не хочет уходить из “Реала”, а намерен до конца отработать свой контракт, который завершается 30 июня 2024 года.

24-летний Лунин выступает за “Реал” с лета 2018 года. Он перешел в клуб из Мадрида из луганской “Зари”. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Всего украинец провел за “Реал” 17 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. В четырех матчах он голов не пропускал. В составе мадридского клуба Лунин становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022, выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/2023, завоевал Суперкубок Испании в сезоне-2021/2022, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок УЕФА в 2022 году, а также стал победителем клубного чемпионата мира-2022.

Лунин с 2018 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел девять матчей и пропустил шесть голов. В пяти матчах он голов не пропускал. В 2019 года Лунин стал победителем молодежного чемпионата мира.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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