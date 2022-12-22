"Реал" готов потратить на Мбаппе 1 миллиард евро

Форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе все еще остается главной трансферной целью для мадридского “Реала”.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, президента “сливочных” Флорентино Переса вовсе не пугают возможные траты на футболиста.

Как известно, в “ПСЖ” форвард сборной Франции может заработать 636 миллионов евро за 3 года. Если “Реал” согласится перекрыть такую зарплату, то общая сумма расходов на трансфер может превысить 1 миллиард евро.

В эту космическую сумму войдет зарплата футболиста, бонусы и выплата за игрока парижанам.

Отметим, что в текущем чемпионате Франции Мбаппе провел 14 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативных паса.