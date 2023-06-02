"Реал" готов подписать Мбаппе через год

Мадридский “Реал” собирается подписать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе летом 2024 года, сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист пообщался с президентом королевского клуба Флорентино Пересом и извинился перед ним за то, что летом 2022 года отказался перейти в “Реал” и продлил контракт с ПСЖ. Перес принял извинения и теперь намерен сделать все возможное, чтобы подписать француза через год.

Контракт 24-летний Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024 года с возможностью продления на год, но форвард откажется от опции продления. В нынешнем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 10 результативных передач.

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