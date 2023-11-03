Реал готов купить защитника Спортинга

Президент Реал Мадрида Флорентино Перес одобрил покупку центрального защитника Спортинга, сообщает Madrid Xtra.

"Королевский клуб" планирует укрепить оборону, подписав 22-летнего Гонсалу Инасиу. Президент Реала Флорентино Перес одобрил этот трансфер, который состоится уже в январе следующего года. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Это сумма, установленная в новом контракте игрока.

Помимо Реала, на португальца претендует Манчестер Юнайтед, "красные дьяволы" также добавили Гонсалу в свой список желаемых игроков. Летом также сообщалось, что интерес к нему проявляют другие клубы АПЛ, включая Ливерпуль и Ньюкасл.

Родом из Алмады, Гонсалу начал свою футбольную карьеру в молодежной команде одноименного клуба, а с 2012 года он начал тренироваться в академии лиссабонского Спортинга. 13 января 2018 года он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

4 октября 2020 года он дебютировал в основном составе Спортинга в матче португальской Примейра-лиги против Портимоненсе.