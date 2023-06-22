"Реал" договорился о продлении контракта с опытным полузащитником

Мадридский “Реал” договорился о продлении контракта с полузащитником Дани Себальосом, сообщает Relevo.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до 2027 года. Интерес к хавбеку проявляли “Атлетико”, “Бавария”, клубы из Катара и Саудовской Аравии, но он принял решение остаться в Мадриде.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.