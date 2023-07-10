"Реал" договорился о переходе защитника "Шахтера"

Мадридский “Реал” договорился о переходе защитника донецкого “Шахтера” и молодежной сборной Бразилии Винисиуса Тобиаса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб согласовал аренду 19-летнего футболиста на год. За аренду игрока “Реал” заплатит 500 тысяч евро. Летом 2024 года мадридский клуб может выкупить трансфер бразильца за 15 миллионов евро.

Винисиус Тобиас перешел в “Шахтер” в январе 2022 года из “Интернасьоналя”. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Летом 2022 года Винисиус перешел в “Реал” на правах аренды. В прошлом сезоне он провел 39 матчей за вторую команду “Реала” - “Кастилью”, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Также он принял участие в пять матчах за юношескую команду “Реала” U-19 и отдал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне “Реал” занял второе место в чемпионате Испании. “Шахтер” стал чемпионом Украины. Таким образом, испанский и украинский клубы завовали право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.