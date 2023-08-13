"Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании

Вратарь лондонского “Челси” и сборной Испании Кепа Аррисабалага перейдет в мадридский “Реал” в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб договорился о переходе футболиста на правах аренды сроком на один год. По истечении данного срока у “Реала” не будет обязательства выкупа голкипера. В составе мадридского клуба Аррисабалага станет заменой бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, который выбыл из строя на 8-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

28-летний Кепа Аррисабалага выступает за “Челси” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Атлетика” Бильбао. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 163 матча во всех турнирах и пропустил 175 голов. В 59 матчах он голов не пропускал. В составе “Челси” Кепа становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/2019, стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2021 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году.

Аррисабалага с 2017 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 13 матчей и пропустил шесть голов. В восьми матчах он голов не пропускал.