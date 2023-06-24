"Реал" договорился о новом контракте с легендой клуба

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с Лукой Модричем в ближайшее время.

Как пишет источник, клуб не смущает тот факт, что опытному игроку уже 37 лет.

О новом соглашении с Модричем стороны должны объявить уже на следующей неделе.

Текущий контракт хавбека с "Реалом" истекает через шесть дней. В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча в пяти официальных турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.