"Реал" договорился о новых контрактах со своими лидерами

Многолетние лидеры “Реала” Лука Модрич и Тони Кроос продлят контракты с испанским клубом.

Как пишет источник, хорват и немец останутся в стане “королевского” клуба еще как минимум на сезон.

Действующие соглашения Модрича и Крооса заканчиваются в конце текущего сезона.

Однако, руководство клуба решило продлить контракты, учитывая их вклад в результаты команды в нынешнем сезоне.

В этом сезоне Ла Лиги Модрич забил четыре гола и отдал три голевые передачи, а Кроос забил два гола и отдал три голевые передачи.