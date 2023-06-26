"Реал" будет играть по новой тактике

“Реал” может применить новую тактическую схему в следующем сезоне.

Как пишет испанская пресса, речь идет о расстановке 4-3-1-2.

Главный тренер “сливочных” Карло Анчелотти планирует использовать новичка команды Джуда Беллингема на позиции номер 9, в то время как в линии атаки будут располагаться Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Интересно, что в последние годы “Реал” играл по схеме 4-3-3.