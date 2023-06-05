"Реал" близок к трансферу лучшего бомбардира "Челси"

Мадридский “Реал” в ближайшее время может купить полузащитника лондонского “Челси” и сборной Германии Кая Хаверца, сообщает Bild.

По сведениям источника, королевский клуб готовит “грандиозное” предложение по трансферу игрока. На покупке немца настаивает лично главный тренер “Реала” Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне 23-летний Хаверц стал лучшим бомбардиром “Челси”. Он провел 47 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.