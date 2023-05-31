"Реал" близок к продлению контракта с основным полузащитником

Мадридский “Реал” близок к продлению контракта с полузащитником Дани Себальосом, сообщает Marca.

По сведениям источника, новое соглашение между 26-летним футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2026 года. Нынешний контракт истекает 30 июня 2023 года, поэтому хавбек мог перейти в другой клуб бесплатно.

Себальос перешел в “Реал” летом 2017 года из “Бетиса”. Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: "Челси" не может договориться с Канте о новом контракте.